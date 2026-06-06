Luego de su histórica consagración como campeona mundial interina minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Sol «La Picante» Baumstarh fue recibida este sábado en el Palacio Municipal de Brandsen por el intendente Fernando Raitelli, autoridades, familiares, vecinos y medios de comunicación.

Tras la caravana que recorrió distintos puntos de la ciudad, la boxeadora brindó una conferencia de prensa en la que compartió sus primeras sensaciones luego de la victoria obtenida ante la estadounidense Yadira Bustillos.

Sol junto a los Bomberos Voluntarios de Brandsen quienes la llevaron en la autobomba recorriendo las calles de Brandsen

«Todavía como que no caí, como que no sé… capaz que tengo que esperar que pasen los días. No lo creo todavía«, reconoció la flamante campeona mundial al referirse al momento que está atravesando.

🎥 Mirá el momento La caravana llega al Palacio Municipal «` «`«`

🏛️ La llegada de Sol Baumstarh al Palacio Municipal El momento en que la campeona mundial fue recibida por vecinos y autoridades tras la caravana 🥊 Sol «La Picante» Baumstarh arribó al Palacio Municipal de Brandsen luego de la caravana que recorrió distintos sectores de la ciudad. Allí fue recibida por el intendente Fernando Raitelli, autoridades, familiares, vecinos y medios de comunicación, en una jornada cargada de emoción tras la obtención del título mundial interino minimosca de la FIB. «` «`«` 🏆 Bienvenida a la campeona mundial «`«`

Baumstarh explicó que el título era el sueño por el que trabajó durante años y que representa la recompensa a una vida de sacrificio y dedicación al deporte. Consultada sobre quién fue la primera persona en la que pensó al finalizar la pelea, respondió sin dudar: «En mi papá«. Luego mencionó a su novio, a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la acompañaron a lo largo de su carrera.

Durante la conferencia también recordó las dificultades que tuvo que superar para llegar a la cima.

«Tuve muchas trabas y hoy todo lo que me dijeron que no podía, hoy lo logré«, expresó visiblemente emocionada.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando dedicó el título a toda la comunidad de Brandsen.

«Esto se lo quiero dedicar a la gente de Brandsen, porque todos pusieron su granito de arena para que yo pueda llegar hasta acá. Todos me ayudaron«, señaló.

Sol Baumstarh – Campeona Mundial

Respecto de la pelea, Sol contó que, más allá del gran comienzo que tuvo el combate y de haber enviado a la lona a Bustillos en el segundo round, hubo momentos en los que sintió que la pelea podía escapársele.

«En un momento pensé que la perdía. Ella me presionaba mucho contra las cuerdas y no podía sacármela de encima. Llegué al rincón y me dijeron que pusiera corazón. Saqué fuerza de todos lados y lo pude sacar adelante», relató.

Lejos de conformarse con el cinturón obtenido, la boxeadora dejó en claro que este logro representa apenas una nueva etapa en su carrera.

«Ahora viene lo más difícil, que es defenderlo. Ahí arriba están las mejores y si quiero estar en ese nivel me tengo que preparar el doble. Además, quiero los otros cinturones«, afirmó.

También tuvo palabras de profundo agradecimiento para su padre y entrenador, Gorosito, a quien definió como una pieza fundamental en su formación deportiva y personal.

«Soy la persona que soy gracias a él. Es el que me enseñó todo para que yo pueda estar donde estoy hoy«, expresó mientras su padre seguía viviendo con emoción cada instante de la jornada.

Foto Bomberos Voluntarios de Brandsen Foto Bomberos Voluntarios de Brandsen

Por su parte, el intendente Fernando Raitelli destacó el esfuerzo realizado por Sol y su familia a lo largo de los años, recordando aquellas imágenes de la boxeadora entrenando desde muy pequeña junto a su padre por las calles de Brandsen. Además, remarcó la alegría que la consagración generó en toda la comunidad.

La jornada concluyó con la exhibición del cinturón mundial y el reconocimiento de vecinos y autoridades a una deportista que sigue escribiendo su propia historia y que hoy se convirtió en motivo de orgullo para toda la ciudad.

🏆 Conferencia de prensa de Sol Baumstarh La campeona mundial interina fue recibida en el Palacio Municipal de Brandsen 🥊 Sol «La Picante» Baumstarh compartió sus sensaciones tras la histórica victoria obtenida frente a la estadounidense Yadira Bustillos y agradeció el acompañamiento de la comunidad de Brandsen. 🥇 Campeona Mundial Interina Minimosca FIB «`«`

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