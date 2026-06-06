La boxeadora de Brandsen, Sol “La Picante” Baumstarh, escribió una nueva página en la historia del deporte local al consagrarse campeona mundial interina minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). En una pelea intensa y cambiante disputada en la Federación Argentina de Box, la argentina se impuso por fallo dividido ante la estadounidense Yadira Bustillos, luego de haber dominado claramente los primeros asaltos y conseguir mandar a la lona a su rival en el segundo round. Aunque la norteamericana reaccionó en la segunda mitad del combate y logró imponer su ritmo en varios pasajes, Baumstarh hizo valer su gran inicio y terminó quedándose con una victoria histórica.

🏆 EL FALLO QUE CONSAGRÓ A SOL BAUMSTARH La boxeadora de Brandsen se convirtió en campeona mundial interina minimosca de la FIB 🥊 Fallo dividido • Título Mundial Interino FIB «`«`

La boxeadora local superó sin inconvenientes la balanza y disputará esta noche el título mundial interino minimosca de la FIB ante la estadounidense Yadira Bustillos.

Sol “La Picante” Baumstarh cumplió este jueves con el pesaje oficial y quedó lista para afrontar el desafío más trascendental de su trayectoria profesional: la pelea por el título mundial interino minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En la ceremonia de pesaje realizada en la previa de la velada, Baumstarh registró 47,400 kilogramos, mientras que su rival, la estadounidense Yadira Bustillos, acusó 47,200 kilogramos. De esta manera, ambas quedaron habilitadas para protagonizar el combate estelar de la noche en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en Buenos Aires.

La corona interina quedó vacante de manera temporal debido a la maternidad de la campeona regular, Kim Clavel, situación que abrió una oportunidad histórica para las dos contendientes. Para Baumstarh, será la posibilidad de coronar años de sacrificio y transformarse en campeona mundial ante su gente. Del otro lado estará Bustillos, una boxeadora de experiencia internacional y reconocida capacidad técnica que buscará llevarse el cinturón a los Estados Unidos.

La velada contará además con otros combates destacados. Entre ellos sobresale el enfrentamiento entre Celeste Alaniz y Noemí Romero por el título Latino Mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de cuatro presentaciones previas:

➖ Sansón Rosa (66,600 kg.) vs. Christopher Briones (65,500 kg.) // 8 Rounds

➖ Isaías Garay (73,700 kg.) vs. Marcelo Puebla (73,450 kg.) // 8 Rounds

➖ Luciano Amaya (63,150 kg.) vs. Dimas Garateguy (63,300 kg.) // 8 Rounds

➖ Diego Roldán (58,850 kg.) vs. Eduardo Bordón (58,250 kg.) // 6 Rounds

Desde la organización confirmaron que a las 18 se abrirá la boletería y será el único método para conseguir las entradas. Las mismas se consiguen en la FAB –Castro Barros 75, CABA-.

La actividad comenzará a las 20:00 con los primeros combates de la noche, mientras que la pelea principal está prevista para las 23:40 aproximadamente. La cartelera preliminar podrá seguirse por Boxeo de Primera en YouTube y TyC Sports Play desde las 19:55, mientras que la transmisión central será emitida en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play desde las 22:00.

Fuente: Boxeo de Primera

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