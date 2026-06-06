La edición n° 3090 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos. A continuación vas a encontrar los temas de tapa desarrollados.

Misteriosa muerte de un vecino en el Matadero

Jorge Torlaschi apareció muerto ayer a la mañana en su casa del barrio Matadero. Lo encontró un amigo que, sorprendido por su ausencia en el trabajo, fue hasta su domicilio y se encontró con el tremendo escenario.

La versión oficial dista de los muchos comentarios que circulan por la Ciudad que dan cuenta de una muerte violenta y, tal vez, un intento de robo a juzgar por el estado de desorden en el que se encontraba la casa.

Jorge vivía solo, no tenía aparentes enemigos y era un hombre trabajador, lo cual lo emparente, en el imaginario, con lo ocurrido años atrás con Enrique Fortun. Resta saber los resultados que arroje la autopsia para poder dar con la verdad, o algo parecido.

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La Municipalidad aumentó un 12,3% las tasas ¿Tienen autorización del Concejo Deliberante?

Para el oficialismo, un confuso artículo los habilitaría al incremento. Desde la oposición dicen que no, son tajantes.

Aún no se cuenta con un dictamen del Tribunal de Cuentas. El espíritu del Artículo 80 Bis de la ordenanza Fiscal, redactado a instancias de La Libertad Avanza, busca atar las tasas municipales al IPC, algo que no se estaría dando.

En búsqueda de la gloria

Al cierre de la edición, Sol Baumstarn iba por el Título Mundial FIB, el cual está vacante.

El jueves tanto ella como su rival, la estadounidense Yadira Bustillos, habían pasado el pesaje para debatirse por el cinturón.

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¿Será el último clásico?

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Atlético y Progreso y Las Mandarinas, mañana en el Clemente

Tras varias polémicas, mañana se jugará una edición más del clásico más apasionante de la Región. Desde las 15.30, rojiverdes y verdemarillos se verán las caras en el que, tal vez, sea el último clásico oficial entre ambos, teniendo en cuenta el posible regreso de Atlético y Progreso a la Liga Chascomunense. Gran expectativa.

Los Bomberos celebraron 142 años de servicio

El martes se conmemoró el Día del Bombero Voluntario. El acto central se desarrolló, a las 15, en el monumento al bombero ubicado en Sáenz Peña y San Martín.

En la fecha se conmemoró la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, el 2 de junio de 1884, en el barrio porteño de la Boca. Hoy más 1.100 cuarteles y 65.000 voluntarios, mayoritariamente bomberos y necesariamente dirigentes, integran una de las redes solidarias más extensa del país.

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El oficialismo, con desempate de Caraballo, convalidó los excesos presupuestarios; la UCR votó en contra

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El Ejecutivo tuvo excesos presupuestarios durante el 2025 por $1.804.579.958,23. La Intendencia explicó que el año pasado estuvo signado por la declaración de emergencia económica y que se incrementó la demanda de servicios hospitalarios, gastos extras por el 150 aniversario, alquiler de máquinas para las calles y caminos rurales.

Pero, también, gastos sociales y el incremento salarial del personal municipal. En síntesis, según argumentan, se gastó más de la cuenta en: salud, desarrollo social, arreglo de calles y caminos rurales, salarios y en el 150 Aniversario. Se convalidó, con el voto afirmativo de Fuerza Patria (5) y el negativo de la UCR (5) y las abstenciones de LLA y Broniardi. Requirió del desempate de la Presidencia.

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