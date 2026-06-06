Este show para todo público reunirá músicos en vivo con grandes voces y un despliegue de vestuario y máscaras venecianas para que el público disfrute de una experiencia completa que incluirá humor en el escenario.
El encuentro será en el Salón de Cultura ubicado en Sáenz Peña N° 670 a partir de las 20:00 y las entradas tienen un valor desde $25.000.
Quienes quieran consultar por las entradas o solicitar más información podrán hacerlo enviando un mensaje al (2223)52-6218.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp