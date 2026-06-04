El 14 de junio rendirán el primer homenaje a las madres de Malvinas

Este año se llevará a cabo la conmemoración del Día de las Madres de Malvinas por primera vez, ya que nuestro distrito estableció esta fecha como conmemorativa.

El encuentro se realizará en el Paseo Malvinas, ubicado en calle Ituzaingo y Ferrari, quienes asistan deberán llevar su escarapela.

El encuentro será a partir de las 11:00 en el Paseo Malvinas. A través de este buscan reconocer a aquellas mujeres que esperaron el retorno de sus hijos a sus casas y posteriormente se encargaron de protegerlos y acompañarlos tras la guerra.

A partir de las 12:00 se podrá disfrutar de la primera Peña Malvinera donde podrán recorrer el paseo de artesanos, puestos de gastronómicos, bandas en vivo y bailarines invitados. Los grupos confirmados hasta el momento son:

Taller de Danzas Nativas a cargo de la profesora Marta Díaz.

Taller de Danzas Nativas a cargo del profesor Lucas Ayala.

Taller Municipal Héroes de Malvinas.

Los Muchachos del Fogón.

Ballet Héroes de Malvinas.

Conjunto de Danzas Nativas Reencuentro.

Peñeros.

Los Satragni.

Brandseños.

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