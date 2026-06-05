El próximo domingo 14 de junio, el Paseo Malvinas de Brandsen será escenario de una jornada especial en homenaje a las Madres de Malvinas, con la realización de la 1° Peña Malvinera, una propuesta que combinará música en vivo, danzas folklóricas, gastronomía y artesanías.
La actividad comenzará a las 11:00 horas y está organizada como un espacio de encuentro para toda la familia, con artistas locales y regionales que rendirán homenaje a la memoria y al sentimiento malvinero a través de distintas expresiones culturales.
Además de los espectáculos, habrá paseo gastronómico, feria de artesanos y distintas propuestas para disfrutar al aire libre.
Grilla de artistas
🎶 Taller de Danzas Nativas – Prof. Marta Díaz
🎶 Taller de Danzas Nativas – Prof. Lucas Ayala
🎶 Taller Municipal Héroes de Malvinas
🎶 Los Muchachos del Fogón
🎶 Ballet Héroes de Malvinas
🎶 Conjunto de Danzas Nativas Reencuentro
🎶 Peñeros
🎶 Los Satragni
🎶 Brandseños
Lugar y horario
📍 Paseo Malvinas
(Calle Ituzaingó y Ferrari – Brandsen)
🕛 Domingo 14 de junio – 11:00 horas
Recomendaciones
Los organizadores sugieren asistir con:
✔ Reposera
✔ Mate
✔ Abrigo
✔ Escarapela
Una propuesta para compartir en familia, disfrutar de nuestras tradiciones y acompañar un emotivo homenaje a las Madres de Malvinas a través de la cultura popular y el encuentro comunitario.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp