Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.
AMERICO ABEL MARADEO
Falleció el 01-06-2026
Q.E.P.D: Su esposa, sus hijas, nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 02-06-2026 a las 9,00 hs.
CARLOS ALBERTO CHABAGNO
Falleció el 01-06-2026
Q.E.P.D: Sus hermanos: Ana María y Raúl Chabagno, sus hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 02-06-2026 a las 13,00 hs.
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