

Personal de Policía Científica trabaja en una casa ubicada en Pintos entre 2 y 3 para determinar las circunstancias del fallecimiento. La causa fue iniciada como «Averiguación de Causales de Muerte».

Durante la mañana de este viernes, efectivos de Policía Científica realizaron tareas periciales en una vivienda de calle Pintos, entre 2 y 3 -barrio Matadero-, donde fue hallado sin vida un hombre mayor de edad. De acuerdo con las fuentes consultadas por InfoBrandsen, por el momento no existen elementos que indiquen la participación de terceros o el escenario de un robo.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia competente, mientras se aguardan los resultados de las pericias que permitirán establecer con mayor precisión las circunstancias del deceso. En tanto, la causa ya la causa fue caratulada como «Averiguación de Causales de Muerte». En el lugar se sigue trabajando para esclarecer este lamentable hecho.

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