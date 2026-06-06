La noticia de la muerte del Indio Solari generó una enorme repercusión en todo el país y también movilizó historias personales cargadas de emoción. Una de ellas es la de Karina Sueldía, quien durante más de cuatro décadas siguió la trayectoria del músico y encontró en su obra una pasión que marcó gran parte de su vida.

Durante una entrevista en el programa Grassi.com por FM 90.7, Karina repasó cómo nació ese vínculo con el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una relación que comenzó en los años 80 y que la llevó a recorrer cientos de kilómetros para asistir a recitales en distintos puntos del país e incluso en Uruguay.

🎙️ REPORTAJE COMPLETO Karina Sueldía recuerda al Indio Solari y cuenta su historia como fanática ▶️ Mirá la entrevista completa realizada en Grassi.com por Estación Radio FM 90.7.

“Voy a cumplir 56 años. Esto empezó hace 40 años, en la década del 80. Todo era búsqueda, interés, y apareció esta banda con una mística y un misterio que nos atraía”, recordó.

Karina relató que asistió a varios recitales de Los Redondos, desde sus primeras presentaciones hasta el último concierto de la banda en el Estadio Centenario de Montevideo en 2001. También acompañó gran parte de la carrera solista del Indio, participando de shows en diferentes provincias y compartiendo viajes con otros seguidores.

Consultada sobre qué representa Solari para sus seguidores, fue contundente: “Para mí es un artista completo”. Destacó especialmente la profundidad de sus letras, las referencias históricas y sociales presentes en sus canciones, así como su faceta como escritor, dibujante e impulsor de proyectos artísticos.

Karina Sueldía junto al Indio Solari

Otro de los aspectos que remarcó fue la rebeldía que caracterizó tanto al músico como a la banda. Según explicó, esa actitud de mantenerse al margen de los circuitos tradicionales y de las reglas de la industria musical fue parte del atractivo que cautivó a toda una generación.

La muerte del artista la encontró participando de distintas manifestaciones de homenaje en Buenos Aires. Incluso estuvo presente en Plaza de Mayo, donde cientos de personas se reunieron para recordarlo y rendirle tributo. Allí observó cómo un artista callejero realizaba un retrato del músico sobre el suelo, rodeado luego de velas y ofrendas de los seguidores.

Al momento de describir lo que sintió tras conocer la noticia, Karina resumió su dolor en una frase que refleja el sentimiento de miles de fanáticos: “Se fue una parte de mí”.

EL ÚLTIMO ADIÓS AL INDIO

Mientras continúan las muestras de afecto en distintos puntos del país, este sábado los seguidores del músico volvieron a reunirse para homenajearlo en diferentes ciudades, además de participar de un banderazo convocado en el Obelisco. En tanto, la familia confirmó que el velatorio de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo desde las 11 de la mañana en el Parque Domínico de Avellaneda, donde se espera la presencia de miles de fanáticos para darle el último adiós. Para el operativo de seguridad previsto en el predio ya fueron destinados más de 1.500 efectivos, en una despedida que promete convertirse en uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos tiempos.

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