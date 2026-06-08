La investigación por la muerte del vecino hallado sin vida días atrás en una vivienda del barrio Matadero registró un importante avance durante las últimas horas.

Según pudo saber InfoBrandsen, tras las tareas investigativas desarrolladas desde el hallazgo ocurrido el pasado viernes, se logró establecer la presunta autoría del hecho. A partir de nuevos elementos incorporados a la causa, la fiscal interviniente dispuso la aprehensión de dos personas.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, los aprehendidos son las mismas personas cuyos domicilios fueron allanados durante la jornada del domingo en el marco de la investigación.

Cabe recordar que inicialmente la causa se encontraba orientada a determinar las circunstancias de la muerte del vecino hallado en el barrio Matadero. Sin embargo, el avance de las actuaciones permitió establecer que se trató de un homicidio y avanzar sobre los presuntos responsables.

Por el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre la mecánica del hecho ni sobre las medidas judiciales que se adoptarán en las próximas horas respecto de los aprehendidos.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía interviniente y no se descartan nuevas diligencias.

AMPLIAREMOS

La investigación por la muerte de un vecino de Brandsen continúa avanzando mientras se aguardan los resultados de la autopsia que permitirán determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Según pudo saber InfoBrandsen, el hombre fue hallado sin vida durante la mañana del jueves en su vivienda ubicada en el barrio Matadero. El descubrimiento se produjo luego de que una persona de su entorno, preocupada por su ausencia laboral, se acercara al domicilio y encontrara la situación.

Tras el hallazgo, personal policial y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar realizando las tareas correspondientes bajo las directivas de la Justicia.

En las últimas horas circularon distintas versiones y comentarios sobre las posibles circunstancias del hecho. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita confirmar esas hipótesis, por lo que las autoridades continúan trabajando para determinar con exactitud qué ocurrió.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la causa fue iniciada como «Averiguación de Causales de Muerte», mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia, que serán fundamentales para el avance de la investigación.

AMPLIAREMOS – NOTICIA EN DESARROLLO

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