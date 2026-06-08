La directora del Hospital Municipal Francisco Caram confirmó que el nuevo espacio ya está finalizado, cuenta con equipamiento y personal asignado, y permitirá ampliar las oportunidades de vacunación en la Ciudad.

La directora del Hospital Municipal Francisco Caram, María José Iturbide, brindó detalles en Grassi.com (Estación Radio) sobre los avances de distintas obras de infraestructura, la próxima puesta en funcionamiento del nuevo vacunatorio y la situación sanitaria que atraviesa el distrito durante los meses más fríos del año.

Respecto al vacunatorio, Iturbide confirmó que únicamente restan detalles menores antes de su inauguración. “La obra ya está terminada, lo que implica un avance bastante grande. El mobiliario también está comprado por la Municipalidad; faltan algunos detalles muy pequeños, así que esperamos en breve poder tener la inauguración”, señaló.

Además, destacó que ya está conformado el equipo de trabajo que se desempeñará en el nuevo espacio. “Tenemos el equipo de trabajo, que es la gente que va a trabajar adentro del vacunatorio. Eso también es una parte bastante importante, porque el recurso humano es lo que nos permite abrirlo”, explicó.

La funcionaria recordó que el Hospital actualmente solo aplica vacunas obligatorias a los recién nacidos, mientras que el resto del calendario se desarrolla en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En ese sentido, consideró que la incorporación de un vacunatorio dentro del establecimiento permitirá ampliar las oportunidades de inmunización. “Tenerlo en el hospital evita perder oportunidades de vacunación. Muchas personas concurren por consultas médicas o visitan a familiares internados y podrán aprovechar para vacunarse”, indicó.

Asimismo, aclaró que la apertura del nuevo espacio no implicará el cierre de los vacunatorios existentes en los CAPS. “No se deja de vacunar en los CAPS. Al contrario, se amplía la oferta y se amplía el servicio”, afirmó.

MEJORAS PERMANENTES

Iturbide remarcó que las obras no solo mejoran las condiciones edilicias, sino también la calidad de atención. “Vamos renovando espacios y eso es muy bueno para toda la población. Son lugares que la gente utiliza cuando concurre a la guardia, a vacunarse o a realizar distintos trámites vinculados a la salud”, expresó.

Entre las mejoras recientes también destacó el funcionamiento de la planta de oxígeno instalada durante la pandemia. “La planta de oxígeno está funcionando, se le realizan controles mensuales para que esté todo en condiciones. Ayuda muchísimo a las personas que necesitan terapias respiratorias o internaciones”, sostuvo.

MESES CRÍTICOS

Consultada sobre la situación sanitaria actual, la directora explicó que el Hospital atraviesa uno de los períodos de mayor demanda del año debido a las enfermedades respiratorias. “En la época de invierno tenemos una pequeña pandemia dentro del sistema de salud. Son cuatro meses críticos, hasta fines de agosto, en los que aumenta considerablemente la demanda”, explicó.

Si bien aclaró que el establecimiento no se encuentra colapsado, reconoció que los tiempos de espera en la guardia se han incrementado. “Antes una persona podía esperar diez o quince minutos; ahora la espera puede ser de una o dos horas porque hay mucha demanda”, detalló.

Sobre los recursos humanos, señaló que la dificultad para conseguir profesionales no es una problemática exclusiva de Brandsen. “Las especialidades críticas como salud mental, traumatología y pediatría tienen escasez de profesionales en todos lados. Es un recurso finito”, indicó.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La directora también hizo hincapié en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente entre los grupos de riesgo. “Tenemos uno de los calendarios de vacunación más amplios de Latinoamérica”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de reforzar las vacunas contra la gripe y el COVID-19.

También manifestó preocupación por la cobertura en niños pequeños. “Las vacunaciones de los bebés menores de dos años son fundamentales para prevenir bronquiolitis y enfermedades respiratorias. Es una población a la que muchas veces cuesta llegar”, señaló.

No obstante, destacó los resultados obtenidos en el distrito gracias a las campañas impulsadas desde Atención Primaria. “En comparación con otros municipios, estamos muy bien respecto a la cantidad de internaciones por enfermedades respiratorias. Hemos tenido una buena campaña de vacunación antigripal en adultos mayores y eso se refleja en los resultados”, aseguró.

«LA COOPERADORA SIEMPRE ESTÁ APORTANDO SOLUCIONES”

Finalmente, Iturbide se refirió a las reuniones mantenidas con integrantes de la Cooperadora del Hospital para planificar futuras inversiones. “Siempre está aportando soluciones, tanto para cuestiones grandes como pequeñas. Tenemos mucho apoyo de la comunidad”, valoró.

Entre los proyectos en evaluación mencionó posibles mejoras en sectores históricos del edificio y trabajos vinculados al área de lavadero. “El hospital es como una casa: siempre hay algo que se usa, se rompe y necesita reparaciones. Lo importante es seguir avanzando y mejorando los espacios para la comunidad”, concluyó.

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