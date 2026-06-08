Más de un millar de atletas vivieron una nueva fiesta del deporte en esta media maratón.

La Laguna de San Vicente fue nuevamente el punto de encuentro para una gran fiesta del deporte con la realización de la 16° edición de San Vicente Corre, una competencia que reunió a corredores de distintas localidades y a cientos de familias que acompañaron la jornada.

Con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros, la prueba convocó a participantes de todas las edades y niveles de experiencia, quienes disfrutaron de un recorrido que combinó actividad física, recreación y el paisaje natural de uno de los espacios más emblemáticos del distrito.

La distancia de 21K volvió a posicionar a la competencia dentro del calendario regional, atrayendo a corredores de diferentes puntos del país. Como dato relevante, además, vinieron participantes desde Uruguay exclusivamente para esta carrera.

El intendente Nicolás Mantegazza participó de la jornada y destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que promuevan hábitos saludables, la integración comunitaria y el desarrollo del deporte local. Asimismo, valoró el crecimiento sostenido de la competencia, que año tras año suma más participantes y se consolida como una referencia deportiva en la región.

La organización estuvo a cargo del Rotary Club San Vicente y de Corredores de Zona Sur, instituciones que desde hace años trabajan para fortalecer este evento que ya forma parte de la identidad deportiva del distrito.

Además de la competencia, el evento contó con actividades recreativas, puestos de hidratación, premiaciones y distintas propuestas para acompañar una jornada que tuvo al deporte como protagonista y que reafirmó el valor de la Laguna de San Vicente como escenario para el desarrollo de grandes acontecimientos deportivos y comunitarios.

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