Clásico sin dueño en el Clemente

Atlético y Progreso y Las Mandarinas igualaron 2-2 en un partido intenso, con cuatro goles, cuatro expulsiones y emociones hasta el último minuto.

Foto: @aypfutbol

Por la 12ª fecha del Torneo Apertura, Atlético y Progreso y Las Mandarinas protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Clemente. Abraham y Panaccio marcaron para el Rojiverde, mientras que Sosa y Albarracín, de penal, anotaron para la visita.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, mucha intensidad y cuatro expulsados, dos por cada equipo. Con nueve jugadores por lado en el tramo final, ambos conjuntos dispusieron de oportunidades claras para quedarse con la victoria, pero la falta de puntería y las intervenciones de los arqueros terminaron sellando la igualdad.

En la previa, la campeona mundial de boxeo Sol Baumstarh recibió un reconocimiento de ambas instituciones y exhibió el cinturón obtenido tras su reciente consagración.

Foto: @_pelota.alpiso_

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