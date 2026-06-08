La víctima tenía 50 años y falleció tras ser embestida en el kilómetro 43 de la autovía. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y procura identificar al conductor de un camión que habría participado del siniestro y escapó del lugar.

Fotografía publicada por Agencia NA (Policía)

La mujer que perdió la vida en este accidente ocurrido el domingo pasado a la altura de El Peligro fue identificada tras el hecho. Mientras avanza la investigación judicial, continúan las tareas para localizar al camionero que presuntamente la atropelló y luego se dio a la fuga.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Subcomando Oeste acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un grave siniestro vial. Al llegar al kilómetro 43 de la autovía, en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), encontraron el cuerpo sin vida de la mujer tendido sobre la calzada.

A pocos metros de la escena se hallaba una camioneta Mercedes Benz blanca perteneciente a la empresa Master Bus, conducida por un hombre de 42 años.

De acuerdo con el relato brindado por el conductor a los efectivos policiales, la mujer caminaba por la banquina cuando fue impactada por el espejo retrovisor derecho del vehículo. Como consecuencia del golpe, cayó sobre la ruta y segundos después habría sido arrollada por un camión que circulaba detrás, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse.

Tras el hecho, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone, ordenó la realización de pericias y el relevamiento de cámaras de vigilancia de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) con el objetivo de identificar al conductor del camión involucrado y reconstruir con precisión la mecánica del siniestro.

La causa fue caratulada como «homicidio culposo» y la investigación permanece en curso para determinar las responsabilidades correspondientes en el hecho.

FUENTE: Agencia NA ; 0221 ; Diario El Norte.

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