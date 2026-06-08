La obra “El Acompañamiento” se presenta en El Molino Cultural

Una función organizada por Teatro Rafiki para el sábado 13 de junio.

El próximo sábado 13 de junio, a las 21, el Molino Cultural será escenario de la presentación de El Acompañamiento, un clásico del teatro argentino escrito por Carlos Gorostiza. La obra reflexiona con humor y emoción sobre la amistad, los sueños postergados, la identidad y la necesidad de ser apoyado.

El evento es organizado por Teatro Rafiki, que continúa trabajando en la construcción de su centro cultural, las entradas pueden adquirirse en forma anticipada, a $15.000, al teléfono 2223 460519 y en puerta el día de la función a $18.000.

Este espectáculo que llega a Brandsen es interpretado por el grupo «Gente de Teatro de Chascomús»; obtuvo mención especial en el Festival Regional de Teatro Independiente realizado en 2025 en Dolores, con la actuación de Javier Saavedra, como el Tuco, y Néstor Garem, como Sebastián bajo la dirección de Juan Carlos Silva. Coach actoral: Irma González.

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