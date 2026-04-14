Mujer y embarazo consciente: obstetricia

Este nuevo espacio de obstetricia está encabezado por la Licenciada Belén Gamboa. Tiene como objetivo acompañar a las pacientes a través del asesoramiento e información sobre ciclos menstruales, salud reproductiva, anticoncepción y colocación de métodos de larga duración. Además, aborda distintos procesos vinculados a la salud ginecológica, incluyendo controles y exámenes de prevención.

Atención obstétrica en DUE Lic. en Obstetricia Belén Gamboa 📍 Dirección: Ferrari 556 – Consultorios DUE 🗓️ Atención: lunes a partir de las 10:00 hs 📞 Turnos y consultas: • (2241) 550526 • (2223) 524684 – Consultorios DUE 💬 Sacar turno por WhatsApp 📷 Ver Instagram @mujeryembarazoconsciente

Servicios

Consejería y asesoramiento en ciclo menstrual y anticoncepción.

Control anual ginecológico y solicitud de estudios.

Toma de PAP (Papanicolau) y cultivos vaginales.

Exámenes mamarios.

Colocación y extracción de DIU / SIU implante subdérmico (chip).

Consultas preconcepcional.

Control prenatal.

Consultorio de puerperio.

Consultorio de lactancia.

Datos de contacto

Atención obstétrica en DUE Lic. en Obstetricia Belén Gamboa 📍 Dirección: Ferrari 556 – Consultorios DUE 🗓️ Atención: lunes a partir de las 10:00 hs 📞 Turnos y consultas: • (2241) 550526 • (2223) 524684 – Consultorios DUE 💬 Sacar turno por WhatsApp 📷 Ver Instagram @mujeryembarazoconsciente

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