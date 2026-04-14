Mujer y embarazo consciente: obstetricia

Este nuevo espacio de obstetricia está encabezado por la Licenciada Belén Gamboa. Tiene como objetivo acompañar a las pacientes a través del asesoramiento e información sobre ciclos menstruales, salud reproductiva, anticoncepción y colocación de métodos de larga duración. Además, aborda distintos procesos vinculados a la salud ginecológica, incluyendo controles y exámenes de prevención.

Atención obstétrica en DUE

Lic. en Obstetricia Belén Gamboa

📍 Dirección: Ferrari 556 – Consultorios DUE

🗓️ Atención: lunes a partir de las 10:00 hs

📞 Turnos y consultas:

• (2241) 550526

• (2223) 524684 – Consultorios DUE

@mujeryembarazoconsciente

Servicios

Consejería y asesoramiento en ciclo menstrual y anticoncepción.

  • Control anual ginecológico y solicitud de estudios.
  • Toma de PAP (Papanicolau) y cultivos vaginales.
  • Exámenes mamarios.
  • Colocación y extracción de DIU / SIU implante subdérmico (chip).
  • Consultas preconcepcional.
  • Control prenatal.
  • Consultorio de puerperio.
  • Consultorio de lactancia.

Datos de contacto

Atención obstétrica en DUE

Lic. en Obstetricia Belén Gamboa

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