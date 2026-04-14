Mujer y embarazo consciente: obstetricia
Este nuevo espacio de obstetricia está encabezado por la Licenciada Belén Gamboa. Tiene como objetivo acompañar a las pacientes a través del asesoramiento e información sobre ciclos menstruales, salud reproductiva, anticoncepción y colocación de métodos de larga duración. Además, aborda distintos procesos vinculados a la salud ginecológica, incluyendo controles y exámenes de prevención.
Atención obstétrica en DUE
Lic. en Obstetricia Belén Gamboa
📍 Dirección: Ferrari 556 – Consultorios DUE
🗓️ Atención: lunes a partir de las 10:00 hs
📞 Turnos y consultas:
• (2241) 550526
• (2223) 524684 – Consultorios DUE
@mujeryembarazoconsciente
Servicios
Consejería y asesoramiento en ciclo menstrual y anticoncepción.
- Control anual ginecológico y solicitud de estudios.
- Toma de PAP (Papanicolau) y cultivos vaginales.
- Exámenes mamarios.
- Colocación y extracción de DIU / SIU implante subdérmico (chip).
- Consultas preconcepcional.
- Control prenatal.
- Consultorio de puerperio.
- Consultorio de lactancia.
Datos de contacto
Atención obstétrica en DUE
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