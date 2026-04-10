Tras comercializar más de 8.000 cabezas, Jáuregui Lorda advirtió que la inversión genuina a largo plazo sigue frenada por la ausencia de financiamiento atractivo, marcando el límite para el crecimiento del sector.

El remate televisado realizado en Brandsen esta semana dejó una postal representativa del momento que atraviesa la ganadería: buenos precios, una demanda activa. Así lo describió Joaquín Jáuregui Lorda que remató 8.400 vacunos de invernada y cría.

“Estamos en plena zafra, con muchos terneros y terneras, y muy buenos lotes, con mucha calidad. Los precios bajaron entre 5% y 7% respecto de los máximos que se dieron en Expoagro, pero siguen siendo muy buenos”, explicó.

El ternero macho se vendió este miércoles en 6.500 pesos por kilo, mientras que los lotes de machos y hembras se negociaron entre 6.000 y 6.200 pesos. En tanto, la ternera osciló entre 5.800 y 6.200 pesos.

En paralelo, comienza a notarse una menor oferta de terneras. “Se nota un poco de retención de terneras, y eso es bueno pensando en recuperar el stock”, sostuvo. En ese sentido, agregó: “Ojalá podamos empezar a recuperar todas esas cabezas que se perdieron y que cuesta tanto recomponer”. El contexto climático también suma. “Ahora llovió, que en esta zona hacía falta, así que eso ayuda y estamos contentos”, comentó.

En el segmento de vientres, los valores también se sostuvieron: “Las vacas paridas se vendieron en 1,5 millón de pesos lo que pisa y las vacas preñadas nuevas en 3 millones de pesos” dijo Jáuregui Lorda.

Sin embargo, más allá de este escenario favorable, aparece un límite claro para el crecimiento: el financiamiento. “Hoy lo que falta es crédito, un crédito atractivo para invertir a largo plazo”, advirtió.

Y concluyó con un diagnóstico que resume el momento del sector: “Para la ganadería, y en general, tiene que aparecer el verdadero crédito, que te invite a meterte, a invertir y a producir más con una mirada de largo plazo”.

Fuente: Bichos de Campo

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