El Jefe Comunal mantuvo un encuentro con su par sanvicentino intercambiaron experiencias de gestión y proyectaron una agenda regional con eje en seguridad y desarrollo.

El intendente Fernando Raitelli, visitó la ciudad de San Vicente para mantener una reunión con su par, Nicolás Mantegazza, en un encuentro centrado en fortalecer la articulación regional y abordar problemáticas comunes.

Durante la jornada, ambos jefes comunales compartieron experiencias de gestión y analizaron desafíos que atraviesan sus municipios, con especial foco en áreas sensibles como la seguridad, la salud y el desarrollo económico.

“Compartimos experiencias de gestión e intercambiamos miradas sobre los desafíos que tenemos en común como distritos vecinos, abordando temas centrales como la seguridad, la salud y otros ejes de agenda compartida”, expresó Raitelli tras la reunión.

Además, destacó la importancia de estos espacios al señalar que “son fundamentales para fortalecer una gestión cercana, articulada y con una mirada puesta siempre en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por su parte, Mantegazza valoró el encuentro como una instancia clave para avanzar en políticas coordinadas entre municipios “abordando temas como la seguridad y el desarrollo económico para el futuro de nuestros distritos”, afirmó.

En ese sentido, el intendente de San Vicente remarcó la necesidad de construir una visión regional: “Conversamos sobre proyectos comunes, políticas locales para el fortalecimiento de la seguridad y experiencias exitosas en el municipio vecino para articular políticas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Finalmente, Mantegazza subrayó el compromiso de ambos gobiernos locales con la integración territorial: “Apostamos a consolidar una mirada regional, fortaleciendo la integración entre municipios para potenciar el desarrollo y generar más oportunidades en toda la Región”.

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