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La sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen se activó pasada las 3:20 de la madrugada a raíz de un incendio de vivienda en el barrio Las Acacias, sobre calle Huarpes entre Capayán y Puelches.
Por motivos que aún se intentan establecer, el fuego se desató en la propiedad, donde también funcionaba un quincho/almacén.
Afortunadamente no se registraron víctimas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.
En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, personal del SAME y varias unidades de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar la situación tras un intenso operativo.
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