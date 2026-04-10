Las llamas arrasaron con su casa y su local en la madrugada. Dificultades de acceso complicaron el trabajo de los bomberos, mientras vecinos y el Municipio asistieron en las primeras horas.

Un voraz incendio consumió por completo la vivienda y el pequeño comercio de Argentino De Leo durante la madrugada en el barrio Las Acacias. El fuego, que se habría originado por un cortocircuito, avanzó rápidamente debido a la estructura de madera del lugar, dejando pérdidas totales.

Según relataron vecinos y testigos, el acceso al domicilio fue uno de los principales obstáculos durante la emergencia. Las calles del barrio, en mal estado y con tramos prácticamente intransitables, dificultaron el ingreso de los bomberos y los servicios de emergencia, que debieron realizar maniobras complejas para llegar hasta el lugar. Incluso, algunos debieron dejar sus vehículos y continuar a pie.

Al momento de la llegada de los equipos de rescate, el incendio ya había avanzado de tal manera que no quedó nada en pie. La vivienda y el local -separados por un pasillo de unos tres metros- fueron completamente destruidos por las llamas.

En medio de la tragedia, la solidaridad de la comunidad se hizo presente desde las primeras horas. Vecinos se acercaron para colaborar, acompañar a la familia y ayudar en las tareas posteriores al incendio, removiendo lo poco que quedó. Los hijos de De Leo, visiblemente afectados, pasaron la noche en la casa de un vecino.

También hubo presencia del Municipio, con intervención de áreas como Desarrollo Social e instituciones locales, que trabajaron en la asistencia inmediata a la familia damnificada.

De Leo, quien vivía en el barrio desde hace unos nueve años, había construido allí su hogar y su fuente de ingreso a través de un pequeño negocio lindero a su casa. Hoy, tras el incendio, enfrenta la pérdida total de ambos.

Podés colaborar al alias: Titi.025.mp

Titular: Argentino Cándido De Leo

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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