Con una inversión cercana a los $900 millones, este viernes quedó oficialmente inaugurada la nueva subestación eléctrica de Área 60, una obra impulsada por la Cooperativa de Electrificación Rural que busca dar respuesta al fuerte crecimiento de la zona y mejorar la capacidad de distribución de energía.

En el lugar, Nicolás Bresky dialogó con el presidente de la Cooperativa, Germán Büechele, quien brindó detalles sobre el alcance de esta infraestructura y su impacto en el servicio.

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Según explicó, la obra forma parte de una primera etapa en el circuito de distribución eléctrica, permitiendo transformar la energía para abastecer a un sector que viene creciendo por encima de la media regional. “Veíamos que nos estábamos quedando chicos y que era necesario anticiparnos al desarrollo de la zona”, señaló.

La subestación, ubicada dentro del predio de Área 60, funciona a partir de un sistema de transformación de 33.000 a 13.200 volts, y cuenta con dos transformadores de gran capacidad junto a una nueva línea troncal que permite mejorar el suministro en todo el corredor de Ruta 2.

Büechele destacó que la inversión se realizó con fondos propios de la cooperativa y financiación de proveedores, y que beneficiará directamente a más de 3.000 usuarios, número que viene en constante crecimiento en los últimos años.

🎀 Momento del corte de cintas – Inauguración Área 60

En ese sentido, remarcó que esta obra no está pensada para el casco urbano de Brandsen, sino específicamente para los usuarios de la cooperativa en zonas como Área 60, Gómez y sectores rurales y suburbanos.

Si bien aclaró que los cortes de energía pueden seguir ocurriendo por factores externos como el clima o fallas en líneas, subrayó que el objetivo principal es evitar problemas de capacidad ante picos de demanda. “Buscamos no tener que desconectar usuarios cuando hay alta demanda, sino poder sostener el servicio”, explicó.

Por otro lado, también planteó un tema de fondo: la necesidad de seguir ampliando la generación de energía en la región. “Hoy la cooperativa soluciona su parte, pero faltan obras aguas arriba que garanticen mayor disponibilidad. Si hay crecimiento industrial, vamos a necesitar más energía”, advirtió.

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