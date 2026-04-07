Germán Büechele habló sobre la obra de la subestación de Área 60 que beneficiará a 3000 usuarios de barrios cerrados y localidades, la cual se inaugurará este viernes.

La Cooperativa de Electrificación Rural avanza con una inversión de 900 millones de pesos destinada a obras clave en la subestación de Área 60. El anuncio fue confirmado por su presidente, Germán Büechele, quien brindó precisiones sobre el alcance del proyecto, su financiamiento y las proyecciones a futuro.

“Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años. Se logra con recursos propios, financiamiento de proveedores y un poco de astucia financiera para concretarlo”, explicó Büechele en Grassi.com (Estación Radio), destacando el esfuerzo de la institución para encarar una obra de esta magnitud sin recurrir a créditos bancarios.

La ampliación de la subestación Área 60 responde a una necesidad concreta: el crecimiento acelerado del consumo energético en el corredor de la Ruta 2, donde se multiplican los barrios cerrados y emprendimientos urbanísticos.

“El año pasado estuvimos prácticamente en un punto de colapso. Este año estuvimos un poco más holgados, pero sabemos que el crecimiento continúa y el consumo va a seguir aumentando. Por eso decidimos anticiparnos”, sostuvo el titular de la cooperativa.

La obra se desarrolló en distintas etapas a lo largo de los últimos años. Comenzó en 2015 con una capacidad de 2,5 megavatios, se amplió en 2019 y ahora suma otros 5 megavatios, alcanzando un total de 10 megavatios instalados. “Con esta ampliación estamos cubriendo el crecimiento del barrio por los próximos tres o cuatro años. Es una obra pensada para el futuro”, remarcó.

La inauguración oficial de la obra está prevista para este viernes 10, en un acto simbólico que marcará el cierre de una etapa iniciada hace más de una década: “Esto no es un punto de llegada, es parte de un proceso. Vamos a seguir invirtiendo donde detectemos necesidades”, subrayó el entrevistado.

“NO ES SOLO PARA LOS BARRIOS CERRADOS”

Aunque la subestación está ubicada en el predio de Área 60 -cedido en comodato por 99 años-, su impacto trasciende ampliamente ese espacio. La red abastece a unos 3.000 usuarios en la zona de barrios cerrados, incluyendo emprendimientos como Campos de Roca, Haras del Sur, Miralagos, Miralejos y otros desarrollos del denominado “corredor verde”. Además, el sistema se extiende hasta la localidad de Gómez.

“No es solo para los barrios cerrados. También los vecinos de la zona y otras localidades reciben los beneficios de esta infraestructura”, aclaró Büechele. En total, la cooperativa ya supera los 5.000 socios usuarios, consolidando su rol en el suministro eléctrico de amplias zonas urbanas y rurales del Distrito.

CÓMO SE FINANCIÓ LA OBRA

Uno de los aspectos más destacados es el esquema de financiamiento. Según explicó el presidente de la entidad, no se recurrió a préstamos tradicionales. “No es un crédito. Es una combinación de recursos propios, materiales que ya teníamos y financiación de proveedores, que nos permiten pagar en cuotas, en algunos casos hasta en 30 pagos”, detalló.

Incluso parte del equipamiento proviene de acuerdos con otras cooperativas: “Las máquinas no son nuevas, son equipos de otra cooperativa que estamos adquiriendo financiados”.

Este modelo fue posible, en parte, por un cambio en el esquema tarifario energético a nivel nacional. “Hoy la energía tiene un valor más realista y eso nos permitió generar un margen para invertir”, indicó.

ENERGÍA RENOVABLE: OBJETIVO 20%

En paralelo a la ampliación de la red, la cooperativa avanza en la generación de energía limpia. Buechele confirmó que ya está en marcha un nuevo proyecto para instalar otra planta solar.

“Estamos definiendo el lugar, pero va a ser en la zona donde hoy tenemos mayor consumo. La idea es que esté funcionando para los primeros días de octubre, así llegamos al verano con plena generación”, adelantó.

Esta nueva planta se sumará a la ya instalada en Granja Tres Arroyos, lo que permitirá que la cooperativa genere cerca del 18% de la energía que distribuye. “Es energía verde, renovable y con mínimo impacto ambiental. Apuntamos a acercarnos al 20% de autoabastecimiento”, subrayó.

OBRAS PENDIENTES

Más allá de esta inversión, Büechele reconoció que existen otras obras necesarias que exceden el ámbito de la cooperativa, especialmente en materia de transporte de energía. “Hay trabajos que tienen que ver con el sistema de transporte y no dependen de nosotros, pero vamos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance”, afirmó.

En el plano local, uno de los focos está puesto en mejorar la infraestructura en zonas rurales, donde aún existen líneas eléctricas antiguas: “Muchas líneas van por el medio de los campos, como se hacía antes. Eso nos genera problemas porque no siempre podemos acceder rápidamente cuando hay una falla”.

NUEVA LÍNEA PARA OLIDEN

A raíz de inconvenientes recientes, especialmente tras temporales, la cooperativa decidió avanzar con una nueva línea troncal hacia Oliden.“Vamos a hacer una línea completamente nueva por caminos rurales, sin necesidad de ingresar a propiedades privadas. Eso nos va a permitir dar respuestas mucho más rápidas ante cortes”, aseguró.

Sobre las críticas por demoras en la restitución del servicio, el dirigente fue claro: “Sabemos que hoy la energía es esencial. Se trabaja con electricidad, con internet, con todo. Tratamos de responder lo más rápido posible, pero hay líneas de más de 16 kilómetros y a veces no damos abasto”.

No obstante, destacó que se han logrado mejoras: “Con podas preventivas y mejor planificación, venimos reduciendo los tiempos de respuesta”.

REGULARIZACIÓN DE DEUDAS Y SITUACIÓN ACTUAL

Finalmente, Büechele se refirió a la situación financiera de la cooperativa, que en años anteriores había enfrentado dificultades para afrontar pagos al mercado eléctrico mayorista.

“Nos adherimos a un plan de pagos de 72 cuotas con tasa reducida, lo que nos permitió regularizar la situación. Hoy estamos ordenados y cumpliendo con todos los compromisos”, afirmó.

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