La exdelegada Nelly Trucco cuestionó la falta de mantenimiento vial y alertó sobre la ausencia de respuestas concretas ante hechos de inseguridad y problemáticas estructurales en la zona.

La exdelegada de Gómez, Nelly Trucco, trazó un duro diagnóstico sobre la realidad que atraviesan los vecinos de la zona rural de Brandsen, con eje en el estado de los caminos, la falta de servicios y la creciente preocupación por la seguridad.

En una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio), Trucco remarcó que los caminos rurales -en su mayoría de jurisdicción provincial- presentan un deterioro crítico desde hace al menos dos años. “Pagás el impuesto y no tenés el servicio reflejado. Entonces, ¿qué hacés? ¿Seguís pagando?”, planteó, reflejando el dilema que atraviesan muchos contribuyentes.

Si bien aclaró que su familia mantiene los pagos al día, cuestionó la falta de contraprestación: “Ya pasaron dos años y pico. Medianamente, una vez la máquina tiene que pasar”. En ese sentido, fue contundente al describir la situación en sectores específicos: “El camino del kilómetro 49 a la Ruta 6 es un desastre. No se puede pasar”.

La entrevistada advirtió que esta problemática impacta directamente en la vida diaria de los vecinos. “No podés prohibirle a un padre que saque a su hijo para llevarlo a la escuela. Hay gente que tiene que salir por campos vecinos pidiendo permiso”, relató. Incluso, señaló que en ocasiones es preferible no transitar los caminos para evitar empeorarlos: “A veces conviene dejar que se sequen antes que seguir rompiendo todo”.

Trucco también vinculó el mal estado de los caminos con dificultades en situaciones de emergencia, como incendios rurales. “Un camión con el peso del agua se hunde y no lo sacás más. Nos han dicho que den la vuelta por la Ruta 2, lo que implica una pérdida de tiempo enorme”, explicó, destacando además la colaboración de bomberos de localidades vecinas ante estas contingencias.

Al comparar con gestiones anteriores, sostuvo que existía un mantenimiento más regular: “Cada 15 días teníamos una máquina haciendo el relevamiento de toda la zona de Gómez, Golondrina y el 52. Después manteníamos con tractor y pala. Había organización y respuesta”.

INSEGURIDAD

En materia de seguridad, la exdelegada expresó una fuerte preocupación a partir de un reciente hecho delictivo ocurrido en el pueblo. Según detalló, delincuentes ingresaron a dos viviendas, maniataron a sus ocupantes y escaparon sin ser interceptados. “Es la primera vez que pasa algo así enfrente de mi casa”, afirmó.

A partir de ese episodio, se realizó una reunión con autoridades policiales, aunque Trucco aseguró que no hubo soluciones concretas. “Fue una reunión amena, pero sin respuestas”, resumió. Entre los principales reclamos, destacó la falta de controles: “Hay autos que merodean de madrugada y nadie los para”.

Además, apuntó a la falta de recursos básicos para la prevención y respuesta: “No tenemos un teléfono. Estamos incomunicados. Si no hay nadie en el destacamento, no podés llamar a nadie directamente”. En ese sentido, criticó el funcionamiento del sistema de emergencias: “Llamás al 911 y te hacen mil preguntas. Es un tiempo muy valioso que se pierde”.

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Uno de los compromisos asumidos por las autoridades fue la entrega de un celular para el móvil policial, con el objetivo de facilitar la comunicación directa con los vecinos. Sin embargo, según denunció, esto nunca se concretó: “Se comprometieron a traerlo en una semana, pero nunca llegó”.

Trucco también explicó que la falta de denuncias formales distorsiona la realidad delictiva: “Dicen que no hay estadísticas, pero no hay porque la gente no denuncia. Tardás más en hacer la denuncia que el delincuente en vender lo que te robó”.

“LA GENTE TERMINA HACIENDO LO QUE NO CORRESPONDE”

Otro de los puntos críticos abordados fue un presunto movimiento irregular de suelo en la zona de Las Calandrias. Según indicó, se realizaron trabajos de zanjeo y limpieza que incluyeron el retiro de tierra, la cual habría sido comercializada sin control. “Más de 20 camiones de tierra fueron vendidos. Sé quién lo hizo, a quién se la vendieron y no se tomó ninguna medida”, denunció.

A esto se suman problemas vinculados a la gestión de residuos y el mantenimiento urbano. Trucco cuestionó la falta de recolección en determinados sectores, lo que derivó en la acumulación de basura y la proliferación de quemas. “La gente termina haciendo lo que no corresponde porque no hay servicio. Se genera un círculo vicioso”, explicó.

En ese marco, también alertó sobre una situación que calificó como “vergonzosa”: la acumulación de vehículos incendiados en caminos vecinales. “No pueden hacer acopio de autos siniestrados en la vía pública. Obstruyen el paso y generan riesgos, incluso para los bomberos”, sostuvo.

Finalmente, la exdelegada vinculó todos estos problemas con un crecimiento demográfico desordenado en el corredor de la Ruta 2. “Hay mucha más gente viviendo, pero la infraestructura no acompaña. La demanda es mayor, pero el servicio es menor”, concluyó.

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