La propuesta incluye inglés, portugués, italiano y Lengua de Señas, con múltiples horarios para facilitar el acceso.

El Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha una nueva etapa del Laboratorio de Idiomas en el Centro de Extensión Universitaria, una propuesta que continúa ampliando las oportunidades de formación para vecinos de aquel distrito.

La iniciativa, que se desarrolla en articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ofrece cursos de inglés, portugués, italiano y Lengua de Señas, consolidando una propuesta inclusiva, accesible y de gran interés para la comunidad. En esta edición, más de 650 personas se inscribieron para participar de las distintas comisiones.

Durante esta semana comenzaron las cursadas de un total de 15 comisiones. De ellas, 8 corresponden a los idiomas inglés, italiano y portugués, mientras que las 7 restantes están destinadas a Lengua de Señas, reafirmando el compromiso con la inclusión y la accesibilidad comunicacional.

En cuanto a la organización de las clases, inglés se dictará los lunes en tres turnos: de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 a 20, además de una comisión los sábados de 10 a 11. Por su parte, portugués tendrá clases los jueves de 10 a 11 y de 12 a 13, mientras que italiano se desarrollará los sábados de 10 a 11 y de 12 a 13.

Con relación a Lengua de Señas, el primer nivel se dictará los lunes de 18 a 20, los martes de 18 a 20 y los jueves de 18 a 19. El segundo nivel tendrá lugar los jueves de 18 a 19, y el tercer nivel se desarrollará los lunes de 18 a 20.

“Con este tipo de iniciativas, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la educación, promoviendo el acceso al conocimiento, la inclusión y el crecimiento personal y profesional de la comunidad”, destacaron.

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