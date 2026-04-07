Cuatro malvivientes irrumpieron en una vivienda de la localidad, redujeron a los ocupantes y escaparon con una camioneta de alta gama, artículos electrónicos y una importante suma de dinero.

El pasado 3 de abril, la tranquilidad de la localidad de Domselaar se vio alterada por un grave hecho de inseguridad caratulado como “robo agravado”. El incidente ocurrió en una finca ubicada en cercanías de las calles Castelli y Antártida Argentina, donde reside un hombre de 49 años. El hecho se desencadenó cuando el hijo menor del propietario fue abordado por delincuentes justo en el momento en que ingresaba a su domicilio.

Según el reporte de la Comisaría Tercera de San Vicente, el joven fue interceptado por cuatro hombres armados que lo obligaron a entrar a la vivienda. Una vez en el interior, los delincuentes procedieron a maniatar a toda la familia para neutralizar cualquier resistencia. Bajo constantes amenazas y exigencias de dinero en efectivo, los asaltantes permanecieron varios minutos dentro de la propiedad revisando las pertenencias de las víctimas.

Tras lograr su cometido, los malvivientes se dieron a la fuga llevándose un importante botín que incluye una camioneta Toyota Hilux blanca, dos teléfonos iPhone y una consola PlayStation 5. Además, sustrajeron objetos de valor personal y deportivo, tales como una caja con reeles de pesca, un bolso con palos de golf, una bicicleta mountain bike marca Philco de color negro y una suma en efectivo.

Dada la violencia de la situación vivida, el personal médico acudió al lugar para asistir a los integrantes de la familia, quienes presentaban un estado de estrés agudo por el trauma sufrido. Afortunadamente, se informó que las víctimas se encuentran fuera de peligro y recibieron la contención necesaria por parte de los profesionales de salud en el sitio del suceso.

Actualmente, el caso está bajo investigación con la intervención de la UFI en turno, que dispuso las diligencias de rigor. En el lugar trabajó la Policía Científica realizando las pericias correspondientes, mientras que el personal del GTO y la DDI de San Vicente se encuentran abocados al relevamiento de cámaras de seguridad y tareas investigativas para dar con el paradero de los autores del hecho.

Fuente: Al Sur Web

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