En las últimas horas, la situación de APAA generó una importante respuesta de la comunidad. Gracias a las donaciones de vecinos y al subsidio otorgado por el Municipio, se logró reunir y abonar un total de $1.983.000, según la información recibida por InfoBrandsen. Este aporte representa un alivio significativo, aunque desde la organización advierten que la situación económica aún sigue siendo delicada.

La organización había expresado a través de sus redes sociales que la deuda superaba el millón de pesos, a lo que se suman los gastos veterinarios que continúan en aumento.

Por otro lado, indicaron que deben sostener la castración de los perros rescatados, ya que actualmente Zoonosis no está atendiendo. A esta problemática se suma la imposibilidad de fumigar el refugio debido a los costos, lo que expone a riesgos sanitarios como plagas de ratas, hantavirus, leptospirosis y otras enfermedades que no solo afectan a los animales, sino también a los voluntarios. Además, se dificulta el mantenimiento del predio, como el corte de pasto.

También hay casos particulares que requieren cuidados especiales. Más allá de las necesidades básicas, algunos animales necesitan alimentación específica, como Diana, una perrita que debe consumir una dieta adaptada a base de pollo y verduras.

Por eso, desde APAA apelan a la empatía y solidaridad de la comunidad para poder sostener el funcionamiento del refugio y continuar brindando asistencia a los animales rescatados.

🐾🐾🐾 🐾🐾🐾 Entre todos podemos ayudar a APAA Podés transferir a la siguiente cuenta: ALIAS: apaa.cnel.brandsen A NOMBRE DE: M. Victoria Girard Dumois 🐾 🐾 🐾

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