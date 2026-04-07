La Sociedad Rural de Coronel Brandsen, junto a la Cámara de Comercio, Industria y Producción, expresó formalmente su inquietud por la falta de avances en la obra vial sobre la Ruta 29, especialmente en el sector del puente sobre el río Samborombón.
A través de una nota dirigida al Ministerio de Infraestructura bonaerense, advirtieron sobre los riesgos para quienes circulan a diario y solicitaron precisiones sobre los plazos de finalización, además de mejoras urgentes en la señalización y condiciones de transitabilidad.
Compartimos el comunicado publicado en sus redes sociales:
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp