La Sociedad Rural de Coronel Brandsen, junto a la Cámara de Comercio, Industria y Producción, expresó formalmente su inquietud por la falta de avances en la obra vial sobre la Ruta 29, especialmente en el sector del puente sobre el río Samborombón.

A través de una nota dirigida al Ministerio de Infraestructura bonaerense, advirtieron sobre los riesgos para quienes circulan a diario y solicitaron precisiones sobre los plazos de finalización, además de mejoras urgentes en la señalización y condiciones de transitabilidad.

Compartimos el comunicado publicado en sus redes sociales:

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