Un delincuente ingresó por el paredón para llevarse el envase de 10 kg. Fue detectado por cámaras de seguridad.

En las últimas horas trascendió que, en la madrugada del martes, un masculino ingresó a una vivienda sita en French esquina Saénz Peña para robarse una garrafa de 10 kilos.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y en las imágenes se ve el momento en el que sale del inmueble por un paredón para luego salir caminando con el botín a cuestas. Las víctimas ya efectuaron la denuncia en la Estación de Policía Comunal.

El delincuente salió por ese lugar.

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