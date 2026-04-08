La Comuna aseguró que el servicio de Zoonosis no se encuentra suspendido

En las últimas horas, desde el Municipio emitieron un comunicado aportando datos concretos. “El bienestar animal es un tema que nos importa y nos ocupa”, expresaron.

Anoche, la Municipalidad sacó un comunicado explicando la situación con la Asociación Protectora de Animales (APAA) y sobre el funcionamiento de Zoonosis, ya que desde que la entidad habían manifestado que no estaban recibiendo los fondos comunales y que se estaban haciendo cargo de la sanidad de los animales rescatados porque la dependencia no estaba prestando servicio.

Si bien se supo que gracias al aporte de los vecinos y de la misma Comuna, APAA pudo recaudar cerca de $2.000.000, la Municipalidad expresó lo siguiente en un escrito: “Conforme a lo publicado por la Asociación Protectora de Animales y difundido en redes sociales, se informa que la Municipalidad de Brandsen acompaña actualmente a la institución con un aporte mensual de $1.200.000, además de brindar asistencia mediante castraciones, provisión de alimento balanceado, cesión de espacio físico y personal municipal afectado a sus tareas”.

Asimismo, remarcaron que el servicio de castración y vacunación “no se encuentra suspendido: hasta el día de la fecha se realizaron 243 cirugías en felinos y caninos, y se aplicaron 301 vacunas antirrábicas”.

Para finalizar remarcaron que para la actual gestión “el bienestar animal es un tema que nos importa y nos ocupa y vamos a seguir trabajando para su cuidado y protección”.

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