La Empresa San Vicente ajustó los servicios de Brandsen a Alejandro Korn en medio de un escenario crítico. El delegado Marcelo Antúnez advirtió sobre la incertidumbre y el impacto en los usuarios. ¿Qué pasa con las Línea 500 y Unión Platense?

El conflicto bélico en Medio Oriente que incluye el cierre del estrecho de Ormuz, impacta a nivel global por la escalada de precios en los combustibles y desató una crisis energética global sin precedentes de la cual no escapa nuestro país y en consecuencia, Brandsen tampoco. Por ello, el transporte público está atravesando un panorama complejo que incluye la reducción de servicios.

La Línea 388, operada por la Empresa San Vicente, redujo su frecuencia de circulación desde inicios de semana y si bien es la menos afectada, no escapa de la situación. Así lo confirmó el delegado Marcelo Antúnez: “Nuestro servicio normal de 12 minutos pasó a 20 minutos”, señaló, al tiempo que aclaró que la modificación se aplica a lo largo de toda la jornada, al menos hasta las 23 horas.

Según detalló en el programa Una Buena Mañana (Estación Radio), la reducción impacta especialmente en los horarios pico, donde la demanda de pasajeros supera ampliamente la oferta disponible. En nuestra Ciudad, esos momentos se concentran entre las 5 y las 8 de la mañana; al mediodía con el recambio escolar; y por la tarde, entre las 17 y las 20.30, cuando coinciden estudiantes y trabajadores que regresan a sus hogares.

La situación se agrava en los recorridos más demandados, como el tramo hacia el kilómetro 48 de Alejandro Korn. Allí, Antúnez explicó que los colectivos suelen salir completos desde la terminal, lo que obliga a diagramar servicios adicionales desde barrios intermedios para evitar que pasajeros queden sin poder viajar.

El panorama a futuro no es alentador. Antúnez dejó entrever que podrían producirse nuevos recortes si la situación no mejora: “Hoy tenemos cada 20 minutos, mañana puede ser cada media hora”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LAS OTRAS EMPRESAS?

Según pudo averiguar InfoBrandsen, desde la empresa Unión Platense no están planteando tomar medidas para su servicio de media y larga distancia que une a nuestra Ciudad con La Plata, Ranchos, Belgrano y otros destinos: “Por el momento nosotros funcionamos normal y hasta con refuerzos”, explicaron.

En tanto, la situación en la Empresa Santa Rita no sería tan favorable para la Línea 500 y no descartan tomar medidas en los próximos días: “Esta semana vamos a hacer con normalidad los servicios, se esta evaluando que hacer la semana proxima de persistir esta situación”.

“HOY ESTÁN VIENDO EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA VER QUÉ SERVICIOS SACAN”

Sin embargo, el problema de fondo es estructural. “No es de ahora, ya desde el año pasado que se viene sufriendo la crisis del transporte”, sostuvo el delegado. En ese sentido, remarcó que varias empresas del sector enfrentan serias dificultades económicas, e incluso algunas han quebrado.

Uno de los factores más críticos es el costo y abastecimiento del combustible. “Solo en el predio de Lonchamps hay un consumo de 30.000 litros por día. Es un camión completo todos los días”, explicó Antúnez, quien además reveló que en las últimas semanas hubo demoras en la entrega de gasoil.

Esta situación obliga a las empresas a tomar decisiones extremas para sostener el servicio. “Hoy están viendo el pronóstico del tiempo para ver qué servicios sacan”, aseguró, en referencia a la necesidad de evitar pérdidas operativas en días de baja demanda. “Están mirando fino, para no salir a quemar gasoil que no tienen”, agregó.

A la par, los trabajadores viven con incertidumbre respecto al cobro de sus salarios. “Estamos viendo hasta el último día a ver si va a estar la plata del sueldo”, expresó Antúnez. Si bien destacó que en la San Vicente aún se paga en término, reconoció que el temor es constante: “Siempre estamos en la incertidumbre de si nos va a pasar como a otras empresas que están pagando en cuotas”.

Por otro lado, también se registra una caída en la cantidad de pasajeros, especialmente en los tramos cortos. “El boleto corto casi desapareció. Hoy hay gente que directamente deja de viajar”, indicó, en relación al aumento de tarifas. “Hay gente que cobra 600 mil pesos y tiene que gastar más de mil por día para ir y volver. No lo gastan, caminan”, ejemplificó.

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