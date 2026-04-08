En el marco del programa MUNA, equipos municipales de Desarrollo Social y Salud articularon herramientas para garantizar derechos en el Distrito.

La Municipalidad llevó adelante en el Museo y Archivo Histórico una jornada de capacitación orientada a fortalecer el abordaje integral de la niñez y la adolescencia en el distrito.

La actividad se desarrolló en el marco del programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), junto a la Fundación Navarro Viola, a través del Programa de Primera Infancia (PIP), que brinda herramientas a los equipos que trabajan en el territorio.

La jornada fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Niñez y Adolescencia, y la Secretaría de Salud, en el marco de un trabajo articulado entre áreas.

“Estas instancias de formación permiten seguir consolidando políticas públicas destinadas a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en el Distrito”, destacaron desde la Comuna.

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