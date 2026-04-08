Vecinos del Barrio La Parada se comunicaron con InfoBrandsen a través de nuestro WhatsApp (2223 504899) para compartir una carta de lectores en la que expresan su preocupación por el estado de las calles. A continuación, el texto completo enviado por los vecinos.



Señores:

En Brandsen se terminó el tiempo de las excusas.

Estamos frente a una situación de abandono que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos: calles que se vuelven intransitables, barrios aislados, personas que no pueden ir a trabajar, chicos que no llegan a la escuela y situaciones de salud y seguridad que dependen de caminos que hoy no garantizan ni siquiera el acceso de una ambulancia.

Esto no es un detalle. Es grave. Y lo más preocupante es que quienes hoy gobiernan no pueden alegar sorpresa.

No llegaron sin saber. No “les tocó” una realidad inesperada.

Se postularon para esto. Conocían perfectamente la realidad del partido.

Pidieron el voto justamente para mejorar lo que el anterior no hizo o hizo mal.

Ese fue el contrato con la sociedad. Por eso, seguir explicando el presente en función del pasado ya no alcanza. Gobernar no es describir problemas heredados, es resolverlos. Y hoy, objetivamente, Brandsen no está mejor. No hay mejoras estructurales visibles en lo básico. No hay un plan claro sostenido en el tiempo. No hay presencia territorial acorde a la gravedad de lo que pasa.

Lo que sí hay es algo aún más preocupante: la sensación de que nada cambia. Y eso no es solo responsabilidad del gobierno actual. Es el resultado de años de una política que, en su conjunto, ha fallado. Fallaron los que estuvieron. Están fallando los que están ahora.

Y preocupa el silencio de los que quieren estar en el poder a partir del 2027.

Porque cuando el vecino tiene que organizar rifas para arreglar una calle, cuando tiene que poner de su bolsillo para lo que ya paga con impuestos, cuando empieza a resignarse a vivir peor… ahí no hay gestión. Hay abandono institucional.

Brandsen ya no necesita diagnósticos. Necesita decisiones. No necesita más explicaciones. Necesita resultados concretos. Necesita acción. Y sobre todo, necesita dirigentes que entiendan que gobernar es, antes que nada, mejorarle la vida a la gente. Porque por eso elegimos Brandsen. Para vivir mejor, no para acostumbrarnos a estar peor.

Atentamente. Vecinos del Barrio La Parada.

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