La pastelera brandseña fue parte del programa La Cocina Rebelde, encabezado por la chef Jimena Monteverde.

El lunes participó de la competencia de tortas de diseño que se llevó a cabo en el programa, y presentó su obra «Castillo de Princesas», con la cual demostró una vez más su habilidad, dedicación y pasión por el diseño.

La creación no sólo fue aplaudida, sino que contó con un llamativo detalle: una mariposa suspendida en el aire volaba a un costado de la torta. Además, el último piso giraba y exponía todos los detalles del castillo que tenía sobre la superficie. La conductora destacó el trabajo de Mari y expresó: «Es impresionante».

Durante su presentación, Catalano explicó cómo fue el proceso de creación de la torta y los detalles para lograr cada uno de los efectos que tenía la misma. Cuando cortaron y probaron la torta, los halagos continuaron: Le dijeron que estaba muy rica y tenía la humedad justa.

A través de sus redes sociales, Mari expresó su felicidad por haber cumplido un sueño vigente desde hace años: estar en la tele. Por otro lado expresó que estuvo rodeada de los mejores talentos de Argentina: «¡Que tremendo honor y placer estar a su lado un ratito!».

Mirá el video completo de su presentación

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