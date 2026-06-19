Vialidad comprobó que el equipo no recibe energía, pero no pueden intervenir sin un informe. El Municipio aclaró que el problema se notificó de manera oportuna.

Desde hace varias semanas, el semáforo ubicado sobre la Ruta 29, frente al Hospital Municipal, está fuera de servicio. Este viernes, personal de Vialidad Provincial se hizo presente en el lugar para inspeccionar el sistema y dialogó con InfoBrandsen, donde explicó las razones por las cuales no fue posible efectuar la reparación.

El especialista indicó cuál es el inconveniente principal: «Básicamente no tiene energía. El controlador no tiene energía y al lado hay un tablero de luminarias. La luminaria tampoco tiene».

Durante la inspección, el técnico detectó que el tablero ubicado del lado del Hospital sí cuenta con suministro eléctrico, aunque el cable subterráneo que debería alimentar el sector donde se encuentra el semáforo fue desconectado.

Sin embargo, aclaró que no puede volver a conectarlo sin una autorización previa, ya que desconoce el motivo por el cual fue retirado de servicio. «Por algo está desafectado. Tengo que avisar a Vialidad qué es lo que vi yo», explicó el operario que se identificó como “Luis”.

El técnico explicó que llegó al semáforo por un pedido de uno de sus superiores que pasa por la zona y es por ello que se hizo presente en el lugar. Ahora deberá elevar un informe a sus superiores para que definan los pasos a seguir: «La solución es hacer un tendido aéreo para alimentar desde este lado o volver a conectar ese cable, pero para eso me tienen que dar el visto bueno las personas que lo desafectaron».

Consultado sobre quién tiene la responsabilidad del suministro eléctrico del sistema, precisó que la distribuidora de energía abastece la red y que luego corresponde a Vialidad o al Municipio garantizar que la conexión del semáforo esté correctamente realizada.

Se le preguntó sobre si el Municipio había enviado previamente algún informe técnico a Vialidad detallando el problema. Sobre ese punto señaló que no contaba con esa información: «Eso no te lo puedo precisar ahora. Me voy a comunicar con mi encargado, que tal vez tenga algo. Yo tuve que venir a ponerme en situación para ver qué era lo que tenía».

Respecto al estado actual del semáforo, confirmó que permanecerá apagado hasta que se determine el origen de la desconexión y se autorice la intervención correspondiente.

LA RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Tras las declaraciones del personal de Vialidad, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ramón Cabrera, manifestó a InfoBrandsen que el relevamiento solicitado fue realizado oportunamente y que la información fue remitida a Vialidad Provincial.

Según indicó el funcionario, cuenta con los mensajes y la documentación enviados como constancia de las comunicaciones efectuadas, en respuesta a las dudas planteadas durante la recorrida técnica.

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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