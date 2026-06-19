Necrológicas semanales: 19 de junio 2026

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ALICIA NOEMÍ CERILLANO 

Falleció el 12-06-2026 

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas. 

Sus restos fueron trasladados al cementerio Municipal de San Vicente. 

GRISELDA BEATRIZ VÁZQUEZ 

Falleció el 15-06-2026 

Q.E.P.D: Sus hijas, sus hijos políticos; nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia la velatorio y condolencias recibidas. 

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 14.45 hs. 

ROSA ITALIA D’ALESSANDRO Vda. de DELLACASA 

Falleció el 15-06-2026 

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas. 

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 16-06-2026 a las 10.30 hs. 

SEBASTIÁN DANIEL SANTORO 

Falleció el 16-06-2026 

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas. 

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 17-06-2026 a las 10.30 hs. 

Honras fúnebres a cargo de: 

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