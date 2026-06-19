Necrológicas semanales: 19 de junio 2026

ALICIA NOEMÍ CERILLANO
Falleció el 12-06-2026
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio Municipal de San Vicente.
GRISELDA BEATRIZ VÁZQUEZ
Falleció el 15-06-2026
Q.E.P.D: Sus hijas, sus hijos políticos; nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia la velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el mismo día a las 14.45 hs.
ROSA ITALIA D’ALESSANDRO Vda. de DELLACASA
Falleció el 15-06-2026
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 16-06-2026 a las 10.30 hs.
SEBASTIÁN DANIEL SANTORO
Falleció el 16-06-2026
Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 17-06-2026 a las 10.30 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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