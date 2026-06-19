La actividad se desarrollará en el marco de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria que se dicta en el club. Desde la organización solicitaron la colaboración de los vecinos y remarcaron que la información será confidencial.

Este sábado se llevará a cabo una jornada de relevamiento en el barrio Las Mandarinas que estará a cargo de estudiantes de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La misma consistirá en la realización de encuestas domiciliarias en distintos sectores del barrio.

Desde la organización aclararon que la participación de los vecinos será completamente voluntaria y que toda la información recopilada tendrá carácter confidencial. Asimismo, indicaron que los estudiantes encargados del relevamiento estarán debidamente identificados, con el objetivo de brindar mayor seguridad y transparencia durante el desarrollo de la actividad.

Este trabajo forma parte de las acciones vinculadas a la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria que la Universidad Nacional de La Plata desarrolla en Brandsen, teniendo como sede al Club Las Mandarinas.

La propuesta académica comenzó este año con el objetivo de formar promotores comunitarios capaces de fortalecer el trabajo territorial en materia de prevención, promoción de la salud y articulación con las instituciones de cada comunidad. En ese marco, las encuestas constituyen una herramienta fundamental para conocer las características, necesidades y problemáticas del barrio, permitiendo orientar futuras acciones e intervenciones desde una perspectiva de salud comunitaria.

Desde la organización agradecieron de antemano la colaboración de los vecinos e invitaron a quienes sean visitados a participar de la iniciativa, destacando que su aporte contribuirá al desarrollo de un diagnóstico comunitario que servirá como base para futuras propuestas de trabajo en el territorio.

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