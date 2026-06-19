Intervinieron distintas fuerzas policiales incluyendo peritos y canes; incautaron casi un kilo de cocaína, dólares y detectaron rodados con pedidos de secuestro.

El jueves se realizaron tareas de identificación y fiscalización sobre la Ruta Provincial N° 6 que permitieron recuperar vehículos con pedido de secuestro, detectar adulteraciones y retirar de circulación estupefacientes destinados a la comercialización. El operativo fue destacado como «exitoso» por las autoridades de aquel distrito.

El despliegue contó con la participación de efectivos de la Policía de San Vicente, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de Tránsito Municipal, Policía Rural, peritos verificadores y canes especializados en la detección de estupefacientes. Durante la jornada se realizaron tareas de identificación de personas, controles vehiculares y procedimientos preventivos en distintos puntos estratégicos de la ruta.

Como resultado de los controles, se obtuvo un balance altamente positivo, destacándose la incautación de aproximadamente 850 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en varios envoltorios, detectados gracias al trabajo de los perros especializados de la fuerza policial. Además, se secuestraron 1.600 dólares estadounidenses vinculados al procedimiento.

En el marco del operativo también se logró la detección de varios vehículos con pedidos de secuestro activo por distintos delitos. Entre ellos, un Chevrolet Cruze con pedido por robo solicitado por la UFI N° 2 de La Matanza; una motocicleta Bajaj con pedido por robo agravado requerido por la Comisaría Merlo Primera; y una Honda Wave con pedido de secuestro por robo solicitado por la UFI N° 1 de Presidente Perón.

Asimismo, fueron retenidos un Volkswagen Scirocco con numeración de chasis suprimida y una motocicleta Rouser con cuadro y motor adulterados. También se labraron infracciones y se procedió al secuestro de diversos vehículos por irregularidades en la documentación y condiciones de circulación, entre ellos dos Peugeot 208, un Volkswagen Passat, un Mercedes Benz C200, un tráiler y un Chevrolet Classic.

Estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en distintos sectores del distrito, con el propósito de profundizar las acciones de control, prevención y cuidado de los vecinos de San Vicente. La iniciativa forma parte de una política integral de seguridad impulsada por la gestión municipal, que busca reforzar la presencia del Estado en la vía pública y promover acciones conjuntas entre los distintos organismos encargados de la prevención y el control.

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