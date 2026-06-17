La Sociedad Italiana de San Vicente tendrá dos atractivas propuestas durante junio para quienes disfrutan del teatro y los espectáculos en vivo. Se trata de «Yo, sin culpa», protagonizado por Leo Maiello, y de la comedia «Viuda e Hijas», dos producciones completamente diferentes que prometen convocar al público con humor, emociones y reflexión.

Ambas funciones tendrán lugar en el teatro de la Sociedad Italiana de aquella ciudad, que está ubicada en Rivadavia n° 215.

Yo, sin Culpa

La primera función será el sábado 20 de junio a las 21:00, cuando Leo Maiello presente «Yo, sin culpa», una charla en vivo que combina psicología, música, humor y un profundo recorrido por aquellas culpas que muchas personas cargan a diario.

A través de historias reales y situaciones cotidianas, el espectáculo invita a cuestionar las creencias aprendidas y los mecanismos que llevan a las personas a sentirse culpables por amar, equivocarse, elegir o simplemente ser quienes son. La música acompaña cada momento aportando un clima íntimo y personal, convirtiendo la propuesta en una experiencia diferente al teatro tradicional, al stand up o a una conferencia convencional.

Sinopsis «YO, sin culpa» es una charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión. A través de historias reales y patrones que repetimos, el espectáculo desarma creencias, expone mecanismos cotidianos y revela cómo aprendimos a culparnos por amar, por desear, por equivocarnos, por elegir e incluso por existir.



La música acompaña el recorrido aportando un clima íntimo y personal. Más que una clase, un show de stand up o una obra tradicional, es una conversación honesta donde el público se reconoce, se emociona y puede salir un poco más liviano. 🎟 Entradas:

Ya se encuentran disponibles de manera online a través de Passline. También pueden reservarse al 11 7828-1413 o adquirirse en la boletería del Teatro de la Sociedad Italiana, los miércoles de 17 a 20 horas.

Las entradas para esta función tienen un valor de $30.000.

Viuda e hijas

Una semana más tarde, el domingo 28 de junio a las 20, será el turno de «Viuda e Hijas», una comedia que combina humor, misterio y conflictos familiares alrededor de una herencia tan inesperada como condicionada.

La historia gira en torno a una madre y sus dos hijas, quienes reciben la noticia de una importante herencia que podría cambiarles la vida. Sin embargo, para acceder a ella deberán cumplir una condición tan difícil como incómoda: decir toda la verdad. Como si eso fuera poco, aparece mencionado un cuarto heredero completamente desconocido, desatando una serie de interrogantes que pondrán a prueba los vínculos familiares.

Sinopsis Una herencia inesperada les cae como un rayo del cielo a una madre y sus dos hijas y podría convertirse en la solución a buena parte de sus problemas. Sin embargo, para recibirla deberán cumplir una condición: hablar con absoluta sinceridad.



Como si eso no fuera suficiente, aparece mencionado un cuarto heredero completamente desconocido. Entre secretos, humor y misterio, la historia pone a prueba los vínculos familiares y plantea un interrogante inevitable: ¿qué pesa más, el dinero o la familia? 🎟 Entradas:

Ya están a la venta de forma online a través de Passline. También pueden reservarse al 11 7828-1413 o adquirirse en la boletería del Teatro de la Sociedad Italiana, los miércoles de 17 a 20 horas.

La obra se presentará el domingo 28 de junio a las 20, y las entradas tienen un valor de $45.000.

Quienes deseen asistir a cualquiera de las dos funciones ya pueden adquirir sus entradas de manera anticipada o realizar reservas a través de los canales habilitados por la organización.

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