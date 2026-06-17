En el marco del Día Internacional del Yoga, se realizará un encuentro abierto destinado a compartir una jornada de bienestar, movimiento y recreación.

La actividad tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 13:00 horas en el Club de los Abuelos, ubicado en Ituzaingó 652. Quienes participen deberán asistir con manta para el desarrollo de las distintas propuestas previstas.

La invitación está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y disfrute a través de una práctica que promueve el equilibrio entre cuerpo y mente.

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