La banda brandseña Coronel Brock lanzó oficialmente «Espina Nacional», una nueva canción inspirada en la memoria, el sacrificio y las profundas huellas que la Guerra de Malvinas dejó en la sociedad argentina. El tema ya se encuentra disponible para escuchar en Spotify y representa un sentido homenaje a los excombatientes y a quienes mantienen viva la historia.

Este lanzamiento llega pocos meses después de la presentación de «Mil Años», el videoclip filmado en el Castillo Guerrero con una destacada producción audiovisual y una marcada impronta cinematográfica.

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Al presentar «Espina Nacional», la banda expresó:

«Hay historias que no pueden quedar en silencio. Hoy presentamos Espina Nacional, una canción inspirada en la memoria, el sacrificio y las huellas que la Guerra de Malvinas dejó en nuestro pueblo. Esta canción es nuestro homenaje a quienes defendieron la patria y a quienes mantienen viva su historia.»

Coronel Brock

Con una fuerte carga emotiva, la canción busca mantener viva la memoria de los veteranos y de todos aquellos que fueron parte de uno de los capítulos más importantes de la historia argentina, transformando ese recuerdo en música y acercándolo a las nuevas generaciones.

Escuchá «Espina Nacional» en Spotify y redes sociales de la banda. Acá la compartimos

Con este nuevo trabajo, Samuel Ocampo, Hugo Laguzzi, Andrés Ocampo y Matías Fernández continúan ampliando el repertorio de composiciones propias de Coronel Brock, incorporando una obra que pone el foco en la memoria colectiva y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

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