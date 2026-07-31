San Vicente reconoció a jóvenes basquetbolistas que representan al distrito en FEBAMBA

El intendente Nicolás Mantegazza encabezó un reconocimiento a Milo Ferráiuolo y Alumine Montenegro, jugadores del Club Social Alejandro Korn, por su convocatoria a los seleccionados de la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Municipalidad llevó adelante un reconocimiento a los jóvenes deportistas Milo Ferráiuolo y Alumine Montenegro, quienes fueron convocados para integrar los seleccionados de la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires (FEBAMBA), representando al Club Social Alejandro Korn y a todo el distrito.

El encuentro fue realizado en el Salón Gaetani del Palacio Municipal, que contó con la participación del presidente de FEBAMBA, Hernán Lania, además de autoridades municipales, dirigentes deportivos y representantes del club.

Durante la jornada, se destacó el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de ambos jugadores, quienes con su desempeño deportivo continúan llevando el nombre de San Vicente a los más altos niveles del básquet metropolitano.

«Estos logros son el resultado del trabajo cotidiano, del acompañamiento de las familias, de los clubes y de una comunidad que apuesta al deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo», expresó el jefe comunal.

Desde el Municipio felicitaron a Milo y Alumine por este importante paso en sus carreras deportivas y extendieron el reconocimiento a sus familias, al Club Social Alejandro Korn y a todas las personas que contribuyen al crecimiento del básquet en San Vicente, reafirmando el compromiso de seguir acompañando el desarrollo de los jóvenes talentos del distrito.

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