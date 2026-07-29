Con jornadas de yoga y talleres de arte, las familias disfrutaron de actividades recreativas durante el receso escolar.

En el marco de la agenda de Vacaciones de Invierno, la Municipalidad de San Vicente continúa ofreciendo actividades gratuitas destinadas a las infancias y sus familias, con propuestas que combinan recreación, aprendizaje y bienestar en distintos espacios comunitarios del distrito.

En el CAPS Santa Inés, ubicado en la calle Espora entre Tucumán y Córdoba en San Vicente, se desarrolló un colorido Taller de Arte, en el que niños, niñas y adultos confeccionaron títeres en familia, estimulando la creatividad, la imaginación y el trabajo compartido, promoviendo el juego como herramienta de aprendizaje.

Por otra parte, en el Centro Integrador Comunitario del mismo CAPS Santa Inés, se llevó adelante una jornada de Yoga para Niños, donde chicos y chicas participaron de actividades orientadas a la respiración, la relajación, el juego y la meditación.

A través de estas herramientas, los participantes pudieron fortalecer el vínculo con sus emociones, aprender estrategias de autorregulación y disfrutar de un espacio pensado para su bienestar físico y emocional.

“Estas iniciativas buscan garantizar el acceso a actividades culturales, recreativas y educativas durante el receso escolar, fortaleciendo los espacios comunitarios y el desarrollo integral de las infancias”, destacaron desde aquella comuna.

Y agregaron: “Desde el Municipio se invita a las familias a seguir participando de las distintas propuestas programadas para estas vacaciones de invierno, con actividades libres y gratuitas en diferentes barrios del distrito”.

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