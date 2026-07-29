La Subsecretaría de Producción y Empleo brinda asesoramiento gratuito a quienes elaboran alimentos artesanales y deseen formalizar su actividad.

La Subsecretaría de Producción y Empleo de Brandsen continúa promoviendo herramientas para fortalecer el desarrollo de los emprendedores locales y acompaña a quienes elaboran alimentos artesanales en el proceso de inscripción al Registro de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA).

Este registro está destinado a personas que producen alimentos de bajo riesgo sanitario y en pequeña escala, ya sea en cocinas domiciliarias individuales o colectivas. La inscripción permite formalizar la actividad y acceder a un marco regulatorio que brinda mayor respaldo y seguridad para la comercialización de los productos.

Desde el área municipal destacaron que el objetivo del programa es garantizar la seguridad alimentaria, fomentar el consumo de productos elaborados en la provincia de Buenos Aires, promover la capacitación de productores y consumidores, y jerarquizar los emprendimientos locales.

Además, el trámite de registro y habilitación es totalmente gratuito y se realiza a través de la plataforma del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Producción y Empleo durante todas las etapas del proceso.

Las personas interesadas en conocer los requisitos o iniciar el trámite pueden acercarse a la Subsecretaría de Producción y Empleo o comunicarse por WhatsApp al 2223-43-0577, donde recibirán asesoramiento personalizado para avanzar en la formalización de su emprendimiento.

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