La apoderada de Nuevo Brandsen aseguró que no pudo formularle sus preguntas al intendente en la reunión por la Planta Depuradora y reclamó respuestas sobre el presupuesto municipal.

La apoderada legal del partido político Nuevo Brandsen, Roxana Alegre, se refirió a la reunión realizada días atrás entre vecinos e integrantes del Ejecutivo municipal para abordar la problemática de la Planta Depuradora. Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), sostuvo que el encuentro no permitió un verdadero intercambio de opiniones y cuestionó el accionar del intendente Fernando Raitelli y de funcionarios que participaron de la convocatoria.

Alegre explicó que asistió «como vecina y contribuyente» y según manifestó, su intención era formular una serie de preguntas vinculadas al presupuesto destinado al funcionamiento y mantenimiento de la planta, pero «nunca tuve la posibilidad de hacerlas porque fui atacada. Hubo un grupo de funcionarios que fueron a acompañar al intendente y empezaron a los gritos. Siempre mi postura fue: si no escuchan las preguntas, ¿cómo van a saber lo que digo?», expresó.

En ese sentido, consideró que la raíz del conflicto es financiera y sostuvo que el municipio debe rendir cuentas sobre los recursos destinados a la Planta Depuradora. «El problema de base es económico. Hay que buscar el origen del problema para poder resolverlo», afirmó. Además, agregó: «¿Cuánto se dedicó a la partida del año 2026 para el tema de la planta cloacal? ¿Por qué después de tres años recién ahora está interesado en resolverlo?».

Durante la entrevista, Alegre señaló que el equipo de Nuevo Brandsen analizó el presupuesto municipal y aseguró que las preguntas que pretendía realizar estaban fundamentadas en ese trabajo. «Yo sí estudié el presupuesto y me tomé el trabajo de comparar. Encontramos datos que queremos que el intendente explique», indicó.

«ME DIJERON IGNORANTE, LA SITUACIÓN FUE MUY VIOLENTA»

La dirigente también cuestionó la forma en que se desarrolló la reunión y aseguró que el clima impidió un diálogo constructivo. «Fue un patoterismo. Me dijeron ignorante y muchas otras cosas. Mantuve la cordura, pero la situación fue muy violenta», sostuvo.

Respecto de la situación política local, Alegre fue crítica con la administración municipal y afirmó que la solución depende de una mejor gestión de los recursos. «Si el intendente reconoce que el problema es económico y no sabe los números de su propio municipio, entonces el problema está en la gestión y en la administración», expresó.

En cuanto a las acciones que analizan los vecinos, explicó que continúa brindando asesoramiento jurídico, aunque recomendó que las presentaciones sean canalizadas a través de la Defensoría del Pueblo. «Estoy a disposición de todos los vecinos, muchos todavía esperan que este gobierno dé una solución. Yo ya no creo en nada», concluyó.

Durante la entrevista también se confirmó que el petitorio impulsado por vecinos continúa en evaluación mientras aguardan una respuesta concreta por parte del Ejecutivo municipal respecto de la problemática ambiental que afecta al barrio.

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