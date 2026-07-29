Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – julio y agosto 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza, La Torre y La Botica Medicinal) nos brinda la siguiente información actualizada.
TURNOS DE JULIO 2026
TURNOS DE AGOSTO 2026
(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos
que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)
💊 Farmacias de Brandsen
Círculo Farmacéutico de Brandsen
Importante:
La venta de medicamentos fuera del ámbito de la farmacia es ilegal. Por su seguridad consulte siempre a su médico y luego diríjase a su farmacéutico de confianza.
La venta de medicamentos fuera del ámbito de la farmacia es ilegal. Por su seguridad consulte siempre a su médico y luego diríjase a su farmacéutico de confianza.
María Esperanza
📍 Sáenz Peña esq. Segade
☎ 02223 443891
Kroeger
📍 Ituzaingó Nº1153
☎ 02223 443239
Guzmán
📍 Ituzaingó Nº882
☎ 02223 442497
Del Río
📍 Ruta 215 Nº152
☎ 2223 461772
Xamín
📍 Rivadavia Nº552
☎ 02223 445221
Desmoures
📍 Mitre Nº309
☎ Fijo: 02223 442567
📱 Cel: 2223 432819
📱 Cel: 2223 432819
La Torre
📍 Bellocq Nº153
☎ 2223 462080
La Botica Medicinal
📍 Ruta 210 esquina Mitre
☎ Consultar en el local
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Buen día!!!!!
Cuál es el horario de los micros que realizan Bradsen-Gral Belgrano?
Aparte de la terminal de Brandsen dónde se puede reservar el pasaje?
Gracias.
Necesitamos que se publiquen los horarios de la empresa unión Platense recorrido La Plata-Gral Belgrano.
Grácias
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