Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – julio y agosto 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza, La Torre y La Botica Medicinal) nos brinda la siguiente información actualizada.

TURNOS DE JULIO 2026

TURNOS DE AGOSTO 2026

(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos

que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)

Farmacias de Brandsen

💊 Farmacias de Brandsen Círculo Farmacéutico de Brandsen Importante:



La venta de medicamentos fuera del ámbito de la farmacia es ilegal. Por su seguridad consulte siempre a su médico y luego diríjase a su farmacéutico de confianza. María Esperanza 📍 Sáenz Peña esq. Segade ☎ 02223 443891 Kroeger 📍 Ituzaingó Nº1153 ☎ 02223 443239 Guzmán 📍 Ituzaingó Nº882 ☎ 02223 442497 Del Río 📍 Ruta 215 Nº152 ☎ 2223 461772 Xamín 📍 Rivadavia Nº552 ☎ 02223 445221 Desmoures 📍 Mitre Nº309 ☎ Fijo: 02223 442567

📱 Cel: 2223 432819 La Torre 📍 Bellocq Nº153 ☎ 2223 462080 La Botica Medicinal 📍 Ruta 210 esquina Mitre ☎ Consultar en el local

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