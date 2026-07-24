San Vicente llevó adelante un nuevo operativo integral de salud

La jornada incluyó atención médica, odontología, vacunación y firma de Libretas de ANSES para garantizar el acceso a derechos y fortalecer la prevención.

El Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Salud, realizó un nuevo Operativo Integral de Salud en el Centro de Atención Primaria en Salud Santa Inés, con el objetivo de acercar prestaciones sanitarias gratuitas y promover el acceso a controles médicos preventivos para vecinos de la comunidad.

Durante la jornada, los equipos de salud brindaron atención médica clínica, controles odontológicos, medición de peso y talla, vacunación pediátrica y aplicación de vacunas correspondientes al Calendario Nacional, garantizando una atención integral para niños, niñas y familias.

Asimismo, se llevó adelante la firma de las Libretas de ANSES, una herramienta fundamental para que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puedan acreditar los controles de salud, el cumplimiento del esquema de vacunación y la escolaridad de los niños.

“Estas acciones forman parte de una política pública que busca descentralizar los servicios sanitarios y acercar el sistema de salud a cada barrio, facilitando el acceso a prestaciones esenciales sin necesidad de trasladarse a otros centros de atención”, consignaron

Y remarcaron que, con este tipo de operativos, “el Municipio reafirma su compromiso con una salud pública de cercanía, basada en la prevención, la promoción y el acompañamiento permanente de toda la comunidad”.

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