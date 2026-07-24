La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 «Ingeniero José Rafael Cantón» sumó en los últimos días dos importantes mejoras para la comunidad educativa: recibió un kit de energía solar destinado a fortalecer la formación técnica de los estudiantes y quedó finalizada la obra de renovación integral del sistema de calefacción del establecimiento, con la instalación de una nueva caldera.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 1 «Ingeniero José Rafael Cantón» continúa incorporando mejoras tanto en materia de infraestructura como de equipamiento para la formación de sus estudiantes. En los últimos días se concretaron dos importantes avances: la recepción de un kit de energía solar y la finalización de la renovación integral del sistema de calefacción del edificio.

Las mejoras fueron presentadas durante una recorrida encabezada por el intendente Fernando Raitelli, quien estuvo acompañado por la subsecretaria de Educación, Graciela Fernández; la directora de la institución, Roxana Novillo, y miembros de la comunidad educativa.

En primer lugar, la escuela recibió un kit de energía solar compuesto por paneles solares fotovoltaicos y un termotanque solar, equipamiento que permitirá fortalecer la formación técnica mediante prácticas vinculadas a las energías renovables.

Con esta incorporación, las y los estudiantes podrán realizar dentro del establecimiento tareas de armado, instalación y mantenimiento de sistemas de energía solar, adquiriendo experiencia con tecnologías que hoy tienen una creciente demanda. Además, el nuevo equipamiento permitirá continuar desarrollando proyectos que la institución ya viene llevando adelante, como la instalación de iluminación de emergencia alimentada con energía solar y la utilización de un termotanque solar para la generación de agua caliente, integrando estos sistemas al proceso de aprendizaje.

La entrega se realizó en el marco del Programa Provincial Empleo Verde Joven para la Transición Energética, impulsado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa destinada a escuelas técnicas que promueve la formación en energías renovables mediante la incorporación de equipamiento, prácticas profesionalizantes y capacitaciones.

Durante la misma visita, el jefe comunal también recorrió la obra de renovación del sistema de calefacción, una mejora que era esperada desde hacía tiempo por la comunidad educativa.

Los trabajos comprendieron la instalación de una nueva caldera, la adecuación de la instalación eléctrica y de la red de gas, la colocación de un nuevo termostato y la adaptación del sistema de evacuación de gases, dejando completamente renovado el sistema de calefacción del establecimiento.

La obra fue posible gracias a una inversión realizada por el Municipio en articulación con la Asociación Cooperadora, dando respuesta a una necesidad planteada por la comunidad educativa.

Con estas incorporaciones, la Escuela Técnica N.º 1 no solo suma nuevas herramientas para la enseñanza de tecnologías vinculadas a las energías renovables, sino que también mejora las condiciones edilicias para que estudiantes, docentes y auxiliares desarrollen sus actividades durante los meses de bajas temperaturas, fortaleciendo tanto la formación como el bienestar de quienes forman parte de la institución.

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