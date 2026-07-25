Choque en el centro de la ciudad

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 15:30, entre un auto y una moto en la intersección de las calles Mitre y Larrea.

Según pudo conocer InfoBrandsen, el choque se dio cuando el auto marca Chevrolet Classic se dirigía por calle Larrea hacia Ferrari. En ese momento la moto que según circuló se dirigía por Mitre, colisionó con el vehículo rompiendo el paragolpes delantero del mismo. En el lugar trabajó la policía comunal.

NOTA EN DESARROLLO.

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