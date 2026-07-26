Llamado solidario por un vecino que atraviesa una enfermedad progresiva

Víctor padece una grave enfermedad psicoorgánica cerebral que le impide realizar sus actividades habituales. Su familia solicita la colaboración de la comunidad para ayudarlo a afrontar su difícil situación.
Lanzaron un llamado solidario para ayudar a Víctor René Juárez, un vecino del barrio Los Aromos que atraviesa una delicada situación de salud a raíz de una enfermedad progresiva que ha deteriorado seriamente su calidad de vida.
De acuerdo con la información difundida por su entorno a InfoBrandsen, Víctor padece una enfermedad psicoorgánica cerebral grave, a la que se suman importantes alteraciones en sus miembros inferiores. Como consecuencia de este cuadro, ya no puede desempeñar sus tareas habituales y se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante este difícil panorama, familiares y allegados apelan a la solidaridad de los vecinos para colaborar económicamente y así afrontar las necesidades que demanda su tratamiento y mejorar sus condiciones de vida.
Quienes deseen brindar una ayuda pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta de Mercado Pago:
💙 Cómo colaborar
Además, quienes prefieran colaborar de manera directa pueden acercarse al domicilio ubicado en French 1112, esquina Irigoyen, barrio Los Aromos, en la ciudad de Brandsen, o comunicarse al teléfono 2223-576131.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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