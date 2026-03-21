La banda Brandseña Coronel Brock lanzó su nuevo videoclip titulado “Mil Años”, una producción que va más allá de lo musical y se mete de lleno en el terreno audiovisual, con una propuesta cargada de narrativa, emoción y una fuerte impronta cinematográfica.

El video fue filmado en el imponente Castillo Guerrero, una locación emblemática que no solo aporta una estética única, sino también un profundo valor simbólico ligado a la historia de Felicitas Guerrero. Ese contexto potencia el relato que la banda buscó construir.

La historia se centra en la intensa relación entre Felicitas y Enrique Ocampo, explorando el amor, el conflicto y la tensión emocional a través de una cuidada puesta en escena. El videoclip logra así un recorrido atrapante, donde cada plano suma a una narrativa que dialoga directamente con la esencia de la canción.

🎬 Mirá el videoclip “Mil Años” Una producción con historia, drama y una fuerte impronta cinematográfica filmada en el Castillo Guerrero.

Desde la banda explicaron que el objetivo fue acompañar y amplificar lo que transmite el tema, apostando a un formato más cercano al cine que al videoclip tradicional, donde cada detalle visual tiene un sentido.

El proyecto contó con la participación de actores locales como Camila Sosa y Joaquín Melo, quienes protagonizan la historia con interpretaciones destacadas. En el equipo técnico, se destacó el trabajo de Camila Gómez en la filmación y Evangelina Wright en el registro detrás de escena.

Además, la banda agradeció especialmente a familiares y amigos que colaboraron en distintas áreas, en particular en el vestuario, clave para lograr una ambientación cuidada y fiel a la época.

Coronel Brock está integrada por Samuel Ocampo, Hugo Laguzzi, Andrés Ocampo y Matías Fernández, quienes con este lanzamiento reafirman su identidad artística y su apuesta por producciones de alto nivel.

Con “Mil Años”, el grupo consolida su crecimiento y se posiciona con una de sus propuestas más ambiciosas hasta el momento, explorando nuevas formas de expresión dentro de la escena musical actual.

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